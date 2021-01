Come leggere i dati Covid: perché dobbiamo tenere d’occhio Friuli, Piemonte ed Emilia-Romagna (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Friuli Venezia Giulia resta anche questa settimana la Regione con la maggiore incidenza dei decessi Covid ogni 100mila abitanti, un triste record che detiene dal 6 gennaio. In Veneto cala il dato delle terapie intensive, ciononostante la Regione resta tra quelle con un’incidenza maggiore per questo tipo di ricoveri. Per quanto riguarda invece i ricoveri ospedalieri, l’incidenza maggiore viene registrata in Friuli e Piemonte, seguite dall’Emilia Romagna: che andranno quindi monitorate con attenzione per le prossime settimane. Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono dai dati assoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) IlVenezia Giulia resta anche questa settimana la Regione con la maggiore incidenza dei decessiogni 100mila abitanti, un triste record che detiene dal 6 gennaio. In Veneto cala il dato delle terapie intensive, ciononostante la Regione resta tra quelle con un’incidenza maggiore per questo tipo di ricoveri. Per quanto riguarda invece i ricoveri ospedalieri, l’incidenza maggiore viene registrata in, seguite dall’: che andranno quindi monitorate con attenzione per le prossime settimane. Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono daiassoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati ...

