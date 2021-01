Come e perché il sesso dopo i 50 anni (e anche i 60) può essere fantastico (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’ultima fra le celebrity ad aver affrontato apertamente l’argomento è sata Heather Parisi. Poco tempo fa, la ballerina e showgirl di origini americane ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, rivelando di aver scoperto una nuova dimensione dell’eros proprio in età matura. «La mia vita sessuale a 60 anni è un continuo crescendo», scrive Heather. «Oggi è un’esperienza “tantrica” che permette al mio corpo e alla mia mente di liberarsi, di provare sensazioni profonde, intense, di amare completamente me e la persona accanto a me». Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’ultima fra le celebrity ad aver affrontato apertamente l’argomento è sata Heather Parisi. Poco tempo fa, la ballerina e showgirl di origini americane ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, rivelando di aver scoperto una nuova dimensione dell’eros proprio in età matura. «La mia vita sessuale a 60 anni è un continuo crescendo», scrive Heather. «Oggi è un’esperienza “tantrica” che permette al mio corpo e alla mia mente di liberarsi, di provare sensazioni profonde, intense, di amare completamente me e la persona accanto a me».

ItaliaViva : Oggi vedendo il PD completamente schiacciato sul M5S, ho capito perché ho fatto bene a lasciarlo un anno e mezzo fa… - lucatelese : Renzi ha perso la sua sfida: ha dovuto astenersi perché altrimenti gli esplodeva il gruppo del Senato, e il governo… - borghi_claudio : Continua a sembrarmi INCREDIBILE che di fronte ad un buffone simile Renzi possa astenersi. Meglio così perché come… - CapiturLibertas : @diabolicus23 @BerzinNicoletta @MedicalFactsIT @RobertoBurioni Mi dispiace che lei cerchi di buttare tutto in cacia… - alycecappellaio : RT @marysorriso79: La gente prima ti idealizza poi ci rimane male perché non sei come vorrebbe che tu fossi. -

Ultime Notizie dalla rete : Come perché Facebook, perché «Le migliori frasi di Osho» è stata oscurata qualche ora Corriere della Sera