Come cambierà Hollywood sotto la nuova presidenza?

Nonostante non sia sembrato, sono stati 4 anni complicati per Hollywood, a più di un livello. Nulla ha impedito agli Studios di distribuire e mettere in tv serie e film (se non la pandemia), ma tutta la rete di relazioni politiche, innovazione e possibilità di avanzamento del business è stata resa complicata da un apparato governativo incerto e contraddittorio. Per dirne una: il lento processo di penetrazione del cinema americano in Cina (dove solo una piccola quota di film stranieri è ammessa ogni anno e gli Stati Uniti stanno lottando per allargarla) non solo si è fermato ma è anche regredito. La presidenza Biden è la grande promessa di un cambiamento su questo e molti altri fronti, innanzitutto quello pandemico. I lockdown mai veramente imposti, le norme mai approvate e l'inesistenza di un approccio nazionale alla pandemia hanno portato gli Stati

