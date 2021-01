Codacons pronto a bloccare il Festival di Sanremo | ecco cosa sta succedendo

Leggi su trendit

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il(Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) si è dettoad intervenire perildi, qualora si ravvisassero nel piano sicurezza della manifestazione o nei protocolli sanitari anti Covid delle lacune o degli elementi di debolezza che potrebbero, in qualsiasi modo, minare la salute pubblica. Già ieri vi abbiamo informato sulle dichiarazioni del prefetto di Imperia Alberto Intini e del sindaco diAlberto Biancheri che hanno escluso la presenza del pubblico all’Ariston, se non nella misura in cui la Rai provvedesse a ricorrere all’espediente dei figuranti contrattualizzati attraverso i quali poter riempire una altrimenti vuota platea. Non ci saranno eccezioni, spiega il ...