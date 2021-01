Clima, Costa: "Rientro Usa in Accordi Parigi ottima notizia" (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Il Rientro degli Usa negli Accordi di Parigi, annunciato dal presidente Biden nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, è un'ottima notizia, che ci riempie di gioia e speranza così come la volontà del neopresidente di convocare un summit sul Clima con i leader delle maggiori economie durante i suoi primi 100 giorni". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Porre la questione Climatica al centro dell'azione politica è un passo fondamentale per il contrasto ai cambiamenti Climatici - aggiunge - e per la costruzione di un modello di sviluppo diverso, capace di coniugare crescita economica e sostenibilità". "Tutti i Paesi del mondo devono essere uniti contro la crisi Climatica, e poter avere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Ildegli Usa neglidi, annunciato dal presidente Biden nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, è un', che ci riempie di gioia e speranza così come la volontà del neopresidente di convocare un summit sulcon i leader delle maggiori economie durante i suoi primi 100 giorni". Così il ministro dell'Ambiente Sergio. "Porre la questionetica al centro dell'azione politica è un passo fondamentale per il contrasto ai cambiamentitici - aggiunge - e per la costruzione di un modello di sviluppo diverso, capace di coniugare crescita economica e sostenibilità". "Tutti i Paesi del mondo devono essere uniti contro la crisitica, e poter avere ...

