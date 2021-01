Ciclismo, Vuelta al Tachira 2021: Rionel Campos si impone nella quinta tappa e torna in vetta alla classifica generale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sigillo del venezuelano Rionel Campos nella quinta tappa della Vuelta al Táchira 2021. Una frazione di 147,5 km, da La Pedrera a Pregonero, nella quale i corridori hanno dovuto affrontare tre GPM e un’erta all’arrivo. Campos si è imposto con autorevolezza, riprendendosi la maglia del leader di questa corsa ai danni dello spagnolo Oscar Sevilla (Medellin), che ieri era andato a segno nella cronometro individuale da Táriba a San Cristóbal. Il venezuelano, che nella quarta stage aveva perso 2’00” nella prova contro il tempo, si è riscattato e dal canto suo Sevilla, vittima anche di un incidente meccanico, è stato costretto ad alzare bandiera bianca, rimediando un ritardo pesante di 3’54” ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sigillo del venezuelanodellaal Táchira. Una frazione di 147,5 km, da La Pedrera a Pregonero,quale i corridori hanno dovuto affrontare tre GPM e un’erta all’arrivo.si è imposto con autorevolezza, riprendendosi la maglia del leader di questa corsa ai danni dello spagnolo Oscar Sevilla (Medellin), che ieri era andato a segnocronometro individuale da Táriba a San Cristóbal. Il venezuelano, chequarta stage aveva perso 2’00”prova contro il tempo, si è riscattato e dal canto suo Sevilla, vittima anche di un incidente meccanico, è stato costretto ad alzare bandiera bianca, rimediando un ritardo pesante di 3’54” ...

Caos ciclismo: non si corre in Arabia e in Argentina

ROMA. Continua ad allungarsi l'elenco delle gare ciclistiche cancellate a causa della pandemia. Per il 2021 saltano il Saudi Tour (2-6 febbraio) e il Tour of Oman (9-14 febbraio), entrambe organizzate ...

