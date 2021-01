Ciclismo, Elia Viviani e Diego Ulissi dimessi dall’Ospedale di Ancona: il veronese e il livornese tornano a casa e vogliono correre (Di giovedì 21 gennaio 2021) Novità importanti arrivano sul conto di Diego Ulissi e di Elia Viviani. I due corridori, ricoverati presso l’Ospedale Universitario Lancisi di Ancona per accertamenti cardiaci, sono stati dimessi dalla struttura ospedaliera (fonte: Gazzetta dello Sport). Il pensiero, ora, è quello di lasciarsi alle spalle i brutti momenti vissuti e concentrarsi sull’amata bicicletta. Ulissi era stato sottoposto un paio di giorni di fa ad una ecografia intracardiaca, che ha confermato una fibrosi della parete posterolaterale sinistra del cuore, la stessa che era già segnalata da una risonanza magnetica precedentemente effettuata. Come comunicato dalla UAE Team Emirates, squadra del toscano, le lesioni sembrano molto stabili e soprattutto di vecchia data. Attraverso la stimolazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Novità importanti arrivano sul conto die di. I due corridori, ricoverati presso l’Ospedale Universitario Lancisi diper accertamenti cardiaci, sono statidalla struttura ospedaliera (fonte: Gazzetta dello Sport). Il pensiero, ora, è quello di lasciarsi alle spalle i brutti momenti vissuti e concentrarsi sull’amata bicicletta.era stato sottoposto un paio di giorni di fa ad una ecografia intracardiaca, che ha confermato una fibrosi della parete posterolaterale sinistra del cuore, la stessa che era già segnalata da una risonanza magnetica precedentemente effettuata. Come comunicato dalla UAE Team Emirates, squadra del toscano, le lesioni sembrano molto stabili e soprattutto di vecchia data. Attraverso la stimolazione ...

