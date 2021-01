Christina Ricci picchiata durante il lockdown, l’accusa della star (Di venerdì 22 gennaio 2021) Christina Ricci picchiata durante il lockdown, la dura accusa della star americana ha prodotto una decisione clamorosa Abbiamo cominciato a conoscerla come ‘Mercoledì’ ne ‘La Famiglia Addams’ sul grande schermo, ma la carriera di Christina Ricci è andata molto oltre. Oggi però la star di Hollywood torna a far parlare di sé per motivi che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021)il, la dura accusaamericana ha prodotto una decisione clamorosa Abbiamo cominciato a conoscerla come ‘Mercoledì’ ne ‘La Famiglia Addams’ sul grande schermo, ma la carriera diè andata molto oltre. Oggi però ladi Hollywood torna a far parlare di sé per motivi che L'articolo proviene da Inews.it.

repubblica : Christina Ricci accusa il marito di violenza: 'Ho avuto paura per la vita mia e di mio figlio' - MediasetTgcom24 : Christina Ricci accusa il marito: 'Mi ha picchiata e minacciata per tutto il lockdown' #christinaricci… - Celeb4Fetish : Margot Robbie & Christina Ricci - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Christina Ricci accusa il marito: 'Mi ha picchiata e minacciata per tutto il lockdown' #christinaricci - JeffRob84 : RT @NakedAllStarsG: Christina Ricci: -