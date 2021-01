Christina Ricci accusa il marito: 'Mi ha picchiata e minacciata per tutto il lockdown' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Christina Ricci, indimenticabile Mercoledì de 'La Famiglia Addams' ha ottenuto un ordine restrittivo per violenze domestiche contro suo marito James Heerdegen . L'attrice è apparsa in tribunale pochi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 gennaio 2021), indimenticabile Mercoledì de 'La Famiglia Addams' ha ottenuto un ordine restrittivo per violenze domestiche contro suoJames Heerdegen . L'attrice è apparsa in tribunale pochi ...

Christina Ricci, indimenticabile Mercoledì de "La Famiglia Addams" ha ottenuto un ordine restrittivo per violenze domestiche contro suo marito James Heerdegen. L'attrice è apparsa in tribunale pochi g ...

