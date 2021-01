Choc a Trento | detenuto straniero aggredisce una poliziotta in carcere e tenta di baciarla

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Una brutta storia che arriva da un'protetto' per reati di riprovazione sociale e addetto alle pulizie della Caserma Agenti, ha sorpreso unache, libera dal servizio, era ...

Ultime Notizie dalla rete : Choc Trento

TgVerona

Una brutta storia che arriva da un carcere. Detenuto «protetto» per reati di riprovazione sociale e addetto alle pulizie della Caserma Agenti, ha sorpreso una poliziotta che, ...La De’ Longhi cogli una fondamentale vittoria in trasferta dopo un avvio choc Gran parziale nel secondo quarto, nel finale sale in cattedra una difesa super ...