Chiara Gribaudo | «Anche nel Pd siamo insoddisfatti del governo Conte si occupi di più dei giovani e ascolti i parlamentari» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tra i deputati che sonodel proprio partito che ieri hanno votato sì alla fiducia alnon ci sono soltanto gli esponenti del centrodestra, maqualcuno del Pd. È il caso del senatore Tommaso Nannicini, che dopo il voto ha pubblicato un articolo esponendo le sue critiche, e delle deputate Lia Quartapelle e. «Ho votato sì perché non era il momento di crisi al buio, per i cittadini e per unità di partito – diceal telefono -. Ma l’ho fattocon la volontà di uscire da questa crisi con unche abbia comunque uno scatto diverso e una capacità maggiore di affrontare problemi e di dare risposte ai cittadini,per l’attuazione del Recovery Plan». Onorevole, allora perché ...