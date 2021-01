Chiara Ferragni rivela quanti chili ha preso in gravidanza: le sfugge una novità sul nome (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chiara Ferragni è incinta di una femminuccia, che nascerà il prossimo marzo. L’imprenditrice digitale è arrivata alla trentesima settimana di gestazione in splendida forma. Il suo pancione è spesso protagonista di diversi shooting fotografici. La Ferragni ha deciso di svelare ai suoi numerosi followers (oltre 22,4 milioni) alcuni segreti della sua gravidanza. L’influencer ha creato così un box di domande su Instagram e ha risposto alle più curiose. Chiara ha parlato anche dell’argomento chili in più e del nome della futura principessa di casa Ferragnez. La coppia a quanto pare ha le idee ben chiare su come si chiamerà la sorellina di Leo. Leggi anche –> Chiara Ferragni lascia senza parole i fan su Instagram: l’influencer è ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 21 gennaio 2021)è incinta di una femminuccia, che nascerà il prossimo marzo. L’imprenditrice digitale è arrivata alla trentesima settimana di gestazione in splendida forma. Il suo pancione è spesso protagonista di diversi shooting fotografici. Laha deciso di svelare ai suoi numerosi followers (oltre 22,4 milioni) alcuni segreti della sua. L’influencer ha creato così un box di domande su Instagram e ha risposto alle più curiose.ha parlato anche dell’argomentoin più e deldella futura principessa di casa Ferragnez. La coppia a quanto pare ha le idee ben chiare su come si chiamerà la sorellina di Leo. Leggi anche –>lascia senza parole i fan su Instagram: l’influencer è ...

