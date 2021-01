Chiara Ferragni, il video di Leone che gioca con le nonne. Ma i fan notano un dettaglio: «C’è qualcuno sul balcone» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chiara Ferragni, il tenero video di Leone che gioca con le nonne. Ma i fan notano un dettaglio: «C’è qualcuno sul balcone». Oggi, Marina Di Guardo, la mamma dell’imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram un tenero filmato del nipotino che ha fatto subito il giro del web. Nelle immagini, Leone, seduto sul seggiolone, gioca con nonna Tatiana (la mamma di Fedez) e nonna Marina. Le due signore fanno ridere il bimbo soffiando sui capelli. Ma i fan notano un dettaglio: «C’è qualcuno sul balcone, chi è?». E ancora: «È il collaboratore domestico, costa sta facendo sul balcone?». In ogni caso, il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 21 gennaio 2021), il tenerodichecon le. Ma i fanun: «C’èsul». Oggi, Marina Di Guardo, la mamma dell’imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram un tenero filmato del nipotino che ha fatto subito il giro del web. Nelle immagini,, seduto sul seggiolone,con nonna Tatiana (la mamma di Fedez) e nonna Marina. Le due signore fanno ridere il bimbo soffiando sui capelli. Ma i fanun: «C’èsul, chi è?». E ancora: «È il collaboratore domestico, costa sta facendo sul?». In ogni caso, il ...

MisSunshine___ : Siamo un po' tutte Chiara Ferragni che lecca la plastichina dello yogurt, giusto? - unlocksogni : RT @franzisksksksk: sulla questione Chiara Ferragni: - sicuro ha avuto aiuti, perché per permettersi Bocconi e viaggi (utili per il suo lav… - mvalfoy : ma in che senso mettete like a tweet che sostengono chiara ferragni e allo stesso tempo a tweet che sostengono il comunismo ma ce la fate - carlotta_carl : Comunque Chiara Ferragni è sempre più una bimba di Harry???? - harrysdimpleex : Chiara Ferragni che mette sempre le canzoni di Harry nelle storie ha il mio cuore??TI AMOOO -