Chiara Ferragni, deciso il nome della seconda figlia con Fedez: le sue parole (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’ormai celebre Chiara Ferragni sta portando avanti la sua seconda gravidanza e lo fa con la consueta trasparenza social cui ha abituato i suoi fan. Dopo la paura per una caduta che l’ha portata a fare esami di accertamento, la nota imprenditrice e influencer moglie di Fedez ha rivelato di aver già deciso il nome della figlia. “L’annuncio” è arrivato tramite una sessione di domande e risposte con gli utenti di Instagram. Chiara Ferragni: “Abbiamo deciso il nome della bambina“ Il pancione, come mostrato da lei stessa nelle foto seminuda di qualche settimana fa, continua a crescere. Il conto alla rovescia per la nascita del secondo figlio di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’ormai celebresta portando avanti la suagravidanza e lo fa con la consueta trasparenza social cui ha abituato i suoi fan. Dopo la paura per una caduta che l’ha portata a fare esami di accertamento, la nota imprenditrice e influencer moglie diha rivelato di aver giàil. “L’annuncio” è arrivato tramite una sessione di domande e risposte con gli utenti di Instagram.: “Abbiamoilbambina“ Il pancione, come mostrato da lei stessa nelle foto seminuda di qualche settimana fa, continua a crescere. Il conto alla rovescia per la nascita del secondo figlio di ...

wayanderlust : qui possiamo vedere alla guida uno studente universitario qualunque che vive in una bettola a milano da pagare 700€… - carrotsocks : io che vedo ciuls e mar discutere topic chiara ferragni leggendo le argomentazioni da entrambe le parti così: ???????? - litaslife_026 : RT @myshieldluke: Raga, anche i miei genitori mi pagano gli studi e certe volte (non sempre) i viaggi che faccio. Non capisco dove sia il p… - slytherinhes : prendete esempio dalla yodel altro che dissociarsi noi ci scanniamo senza problemi per chiara ferragni non ce ne fr… - myshieldluke : Raga, anche i miei genitori mi pagano gli studi e certe volte (non sempre) i viaggi che faccio. Non capisco dove si… -