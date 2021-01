Chiara Ferragni a nudo: «Supposizioni su di me? Vi rispondo se vere o no» (Di giovedì 21 gennaio 2021) «Supposizioni su di me? Vi rispondo se vere o no». Chiara Ferragni, rispondendo col gioco del «vero» o falso», nelle sue Stories Instagram, alle domande dei follower, svela il suo lato più privato. A partire dalle sue priorità. Qualcuno le ha chiesto se la famiglia, per lei, sia la cosa più importante. L’influencer, incinta di una bambina, non ha dubbi: «Vero al 100 per cento». La sua famiglia d’orgine, così come la nuova famiglia formata con Fedez e il piccolo Leone, «sono i tesori più importanti che ho». Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 gennaio 2021) «Supposizioni su di me? Vi rispondo se vere o no». Chiara Ferragni, rispondendo col gioco del «vero» o falso», nelle sue Stories Instagram, alle domande dei follower, svela il suo lato più privato. A partire dalle sue priorità. Qualcuno le ha chiesto se la famiglia, per lei, sia la cosa più importante. L’influencer, incinta di una bambina, non ha dubbi: «Vero al 100 per cento». La sua famiglia d’orgine, così come la nuova famiglia formata con Fedez e il piccolo Leone, «sono i tesori più importanti che ho».

