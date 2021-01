Chi sono Lello Ciampolillo e gli altri “volenterosi” che sosterranno il Governo Conte (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il voto di fiducia al Senato, momento decisivo della parlamentarizzazione della crisi di Governo, si è chiuso con un “siparietto” che ha visto protagonista Lello Ciampolillo. Un senatore che molti non conoscevano di colpo è salito agli onori della cronaca per aver dato il suo sostegno all’esecutivo di Conte. Insieme a lui presto molti altri (semi)sconosciuti potrebbero passare dalla parte dei “volenterosi” e permettere al Presidente del Consiglio di superare lo stallo. Segui Termometro Politico su Google News Il “caso” di Lello Ciampolillo Il voto di fiducia al Senato è terminato con il “caso” di Lello Ciampolillo: il senatore ha chiesto di esprimersi sul filo di lana e, inizialmente, la Presidente ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il voto di fiducia al Senato, momento decisivo della parlamentarizzazione della crisi di, si è chiuso con un “siparietto” che ha visto protagonista. Un senatore che molti non conoscevano di colpo è salito agli onori della cronaca per aver dato il suo sostegno all’esecutivo di. Insieme a lui presto molti(semi)sconosciuti potrebbero passare dalla parte dei “” e permettere al Presidente del Consiglio di superare lo stallo. Segui Termometro Politico su Google News Il “caso” diIl voto di fiducia al Senato è terminato con il “caso” di: il senatore ha chiesto di esprimersi sul filo di lana e, inizialmente, la Presidente ...

