Chi è Tommaso Buti, l'imprenditore della frode del 'Fashion Cafe' graziato da Trump (Di giovedì 21 gennaio 2021) C'è anche un italiano tra i beneficiari della raffica di provvedimenti di grazia e commutazione della pena (143 in tutto) firmati da Donald Trump prima di lasciare la Casa Bianca. L'indulgenza presidenziale, che la consuetudine e la legge conferiscono al Comandante in Capo come ultimo atto del proprio mandato, è stata concessa, tra gli altri, all'imprenditore fiorentino Tommaso Buti. Il suo nome compare nell'elenco diffuso da Pennsylvania Avenue, dove si sottolinea che Buti "oltre 20 anni fa è stato accusato di frode finanziaria per una catena di ristoranti, ma non è stato condannato negli Stati Uniti". "Trump ha concesso la piena grazia a Buti, cittadino italiano e rispettato uomo d'affari - si legge ancora - È il ...

