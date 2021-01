Chi è Tommaso Buti, il «playboy-Re Mida» graziato da Donald Trump (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella lista delle settantadue persone a cui Donald Trump ha concesso la grazia nel suo ultimo giorno alla Casa Bianca c’è anche un italiano: il cinquantaquattrenne imprenditore fiorentino Tommaso Buti, Tommy per gli amici del jet set. Buti, brillante e attraente, arrivato in America nel 1989 ad appena 22 anni, solito definire se stesso come un «playboy-Re Mida», nel 1995 lanciò a New York la catena dei ristoranti Fashion Cafè con testimonial come Claudia Schiffer e Naomi Campbell (quest’ultima annoverata tra le sue tantissime fiamme eccellenti). Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella lista delle settantadue persone a cui Donald Trump ha concesso la grazia nel suo ultimo giorno alla Casa Bianca c’è anche un italiano: il cinquantaquattrenne imprenditore fiorentino Tommaso Buti, Tommy per gli amici del jet set. Buti, brillante e attraente, arrivato in America nel 1989 ad appena 22 anni, solito definire se stesso come un «playboy-Re Mida», nel 1995 lanciò a New York la catena dei ristoranti Fashion Cafè con testimonial come Claudia Schiffer e Naomi Campbell (quest’ultima annoverata tra le sue tantissime fiamme eccellenti).

