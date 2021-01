Chi è l’attuale moglie di Andrea Roncato? Si chiama Nicole e somiglia un pò all’ex Stefania Orlando. Ecco le foto (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’attore Andrea Roncato ha poco più di 70 anni ma è sempre un uomo affascinante; è infatti stato un grande playboy, cosa di cui si è vantato in una vecchia intervista per Il Corriere della Sera nella quale affermava di avere avuto all’incirca 500 donne tra cui la nota e compianta pornostar Moana Pozzi conosciuta sul set del film I Pompieri quando era agli esordi della sua carriera da attrice. La testa a posto grazie a Nicole Nella stessa intervista ne cita alcune tra cui l’attuale moglie che ha il merito di avergli fatto mettere la testa a posto, importante tanto quanto la prima donna della sua vita le mie donne più importanti sono stata la prima e l’ultima. La prima si chiama Maria Laura: 12 anni insieme L’ultima è mia moglie, ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’attoreha poco più di 70 anni ma è sempre un uomo affascinante; è infatti stato un grande playboy, cosa di cui si è vantato in una vecchia intervista per Il Corriere della Sera nella quale affermava di avere avuto all’incirca 500 donne tra cui la nota e compianta pornostar Moana Pozzi conosciuta sul set del film I Pompieri quando era agli esordi della sua carriera da attrice. La testa a posto grazie aNella stessa intervista ne cita alcune tra cuiche ha il merito di avergli fatto mettere la testa a posto, importante tanto quanto la prima donna della sua vita le mie donne più importanti sono stata la prima e l’ultima. La prima siMaria Laura: 12 anni insieme L’ultima è mia, ...

blek57 : @silvalisa53 @EnricoLetta Ribadisco la mia disistima nei confronti di Renzi, per risultati ottenuti e per la totale… - folucar : RT @il_pucciarelli: 8 / Intanto sia l'ex segretario del Psi Bombacci che l'attuale, Gennari??, confermano il proprio appoggio alla frazione… - CastellinoLuigi : RT @anferrara: @CastellinoLuigi Guarda che oggi i nostri sovranisti in EU hanno votato contro una mozione di condanna all'assalto di Capito… - anferrara : @CastellinoLuigi Guarda che oggi i nostri sovranisti in EU hanno votato contro una mozione di condanna all'assalto… - blek57 : @silvalisa53 @EnricoLetta Perché, l’attuale inquilino di Palazzo Chigi da chi è stato eletto parlamentare? Premess… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’attuale «Amarcord» in tv: chi è scomparsa in una casa di riposo e chi è caduto in depressione, com’è diventato il cast Corriere della Sera