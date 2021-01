Chi è Amanda Gorman, la giovane poetessa scelta da Jill Biden per il discorso alla cerimonia d'insediamento (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Essere americani è più di un orgoglio che ereditiamo; è il passato in cui entriamo e come lo ripariamo”: le parole di Amanda Gorman, la poetessa di 22 anni, che ha recitato una sua poesia alla cerimonia di insediamento di Joe Biden sono state miele versato sulle ferite di una nazione divisa e sofferente per la pandemia. Gorman ha recitato la sua “The Hill We Climb”, componimento realizzato dopo le violenze del 6 gennaio a Capitol Hill. “Ricostruiremo, ci riconcilieremo e ci riprenderemo”, ha detto sul palco “Anche quando abbiamo sofferto siamo cresciuti, anche quando ci siamo feriti abbiamo sperato e quando ci siamo stancati, ci abbiamo provato. Non ci faremo spingere indietro o piegare dalle intimidazioni perché sappiamo che la nostra inazione e la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Essere americani è più di un orgoglio che ereditiamo; è il passato in cui entriamo e come lo ripariamo”: le parole di, ladi 22 anni, che ha recitato una sua poesiadidi Joesono state miele versato sulle ferite di una nazione divisa e sofferente per la pandemia.ha recitato la sua “The Hill We Climb”, componimento realizzato dopo le violenze del 6 gennaio a Capitol Hill. “Ricostruiremo, ci riconcilieremo e ci riprenderemo”, ha detto sul palco “Anche quando abbiamo sofferto siamo cresciuti, anche quando ci siamo feriti abbiamo sperato e quando ci siamo stancati, ci abbiamo provato. Non ci faremo spingere indietro o piegare dalle intimidazioni perché sappiamo che la nostra inazione e la ...

