Chelsea, Thiago Silva suona la carica: “Non ci arrendiamo. Con lavoro, sangue e sudore ne usciremo…” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non è certo un bel momento per il Chelsea che vede anche il proprio mister, Frank Lampard, in bilico. A provare a dare una scossa all'ambiente è stato il capitano blues Thiago Silva che ha condiviso la sua opinione sul momento della squadra via social, attraverso un post su Instagram pubblicato dopo la sconfitta contro il Leicester nell'ultimo turno di Premier League: "Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Per vincere serve duro lavoro, dedizione, determinazione, coraggio", ha spiegato il difensore brasiliano. "Questo è il motivo per cui non ci arrenderemo. Tutto ciò che accade ha le sue ragioni. Dobbiamo ottenere risultati con lavoro, sudore e sangue. Sono convinto che il Chelsea raggiungerà i suoi obiettivi!".caption id="attachment 1069251" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non è certo un bel momento per ilche vede anche il proprio mister, Frank Lampard, in bilico. A provare a dare una scossa all'ambiente è stato il capitano bluesche ha condiviso la sua opinione sul momento della squadra via social, attraverso un post su Instagram pubblicato dopo la sconfitta contro il Leicester nell'ultimo turno di Premier League: "Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Per vincere serve duro, dedizione, determinazione, coraggio", ha spiegato il difensore brasiliano. "Questo è il motivo per cui non ci arrenderemo. Tutto ciò che accade ha le sue ragioni. Dobbiamo ottenere risultati con. Sono convinto che ilraggiungerà i suoi obiettivi!".caption id="attachment 1069251" ...

Il Chelsea sta valutando l'esonero di Frank Lampard. Le recenti prestazioni hanno messo in discussione l'allenatore: ecco i dettagli.

Premier, il momento no del Chelsea: e Abramovich finisce nella lista nera di Navalnyj

Dopo la sconfitta col Leicester Lampard attacca i giocatori di una squadra che ha potuto fare un mercato da 200 milioni. Spogliatoio inquieto, voci di esonero ...

Il Chelsea sta valutando l'esonero di Frank Lampard. Le recenti prestazioni hanno messo in discussione l'allenatore: ecco i dettagli.Dopo la sconfitta col Leicester Lampard attacca i giocatori di una squadra che ha potuto fare un mercato da 200 milioni. Spogliatoio inquieto, voci di esonero ...