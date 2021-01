Che ora ci sia Biden alla Casa Bianca si vede già dal livello di inclusività del sito (Di giovedì 21 gennaio 2021) Joe Biden alla Casa Bianca avvia un’amministrazione diametralmente opposta a quella di Donald Trump e molto più simile a quella di Barack Obama. Lo si nota sin dal primo giorno non solo per i provvedimenti che ha firmato ieri, appena dopo l’insediamento, ma anche dal sito della Casa Bianca. WhiteHouse.gov è stato già cambiato e tra le più importanti revisioni c’è un ritorno al passato, ovvero all’amministrazione Obama: il sito Casa Bianca in spagnolo, una versione sviluppata dalle amministrazioni Bush e Obama per poi essere eliminata dal tycoon parlando di «ristrutturazione del sito». LEGGI ANCHE >>> Cosa succederà a TikTok ora che Biden è Presidente degli Stati Uniti ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Joeavvia un’amministrazione diametralmente opposta a quella di Donald Trump e molto più simile a quella di Barack Obama. Lo si nota sin dal primo giorno non solo per i provvedimenti che ha firmato ieri, appena dopo l’insediamento, ma anche daldella. WhiteHouse.gov è stato già cambiato e tra le più importanti revisioni c’è un ritorno al passato, ovvero all’amministrazione Obama: ilin spagnolo, una versione sviluppata dalle amministrazioni Bush e Obama per poi essere eliminata dal tycoon parlando di «ristrutturazione del». LEGGI ANCHE >>> Cosa succederà a TikTok ora cheè Presidente degli Stati Uniti ...

