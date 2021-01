“Che Dio ci aiuti”, anticipazioni puntata di giovedì 21 Gennaio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Stasera, 21 Gennaio, su Rai uno, nuovo appuntamento con Suor Costanza, Suor Angela e Azzura del convento degli Angeli di “Che Dio ci aiuti 6“, con la regia di Stefano Vicario. I due episodi, intitolati rispettivamente “False verità” e “Solo parole“, sviluppano la crescita del rapporto tra Ginevra, fidanzata di Nico, e Erasmo, il nuovo arrivato del convento. Rimandato il successivo appuntamento di giovedì 28 Febbraio per dare spazio ai quarti di finale di Coppa Italia. Nella nuova stagione, il convento degli Angeli si è trasferito ad Assisi, città che costringe Suor Angela ad affrontare il passato. Ad Assisi vive il padre di Suor Angela, con cui lei non parla da molto tempo. Suor Costanza non riesce ad accettare il pensionamento e Azzurra è decisa ad intraprendere il noviziato. La relazione tra Nico e Ginevra viene messa in crisi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Stasera, 21, su Rai uno, nuovo appuntamento con Suor Costanza, Suor Angela e Azzura del convento degli Angeli di “Che Dio ci6“, con la regia di Stefano Vicario. I due episodi, intitolati rispettivamente “False verità” e “Solo parole“, sviluppano la crescita del rapporto tra Ginevra, fidanzata di Nico, e Erasmo, il nuovo arrivato del convento. Rimandato il successivo appuntamento di28 Febbraio per dare spazio ai quarti di finale di Coppa Italia. Nella nuova stagione, il convento degli Angeli si è trasferito ad Assisi, città che costringe Suor Angela ad affrontare il passato. Ad Assisi vive il padre di Suor Angela, con cui lei non parla da molto tempo. Suor Costanza non riesce ad accettare il pensionamento e Azzurra è decisa ad intraprendere il noviziato. La relazione tra Nico e Ginevra viene messa in crisi ...

