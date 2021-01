Che Dio ci aiuti 6, stasera su Rai1 la quarta puntata: anticipazioni (Di giovedì 21 gennaio 2021) stasera su Rai1, alle 21:25, nuovo appuntamento con Che Dio ci aiuti 6, la nuova stagione della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi: le anticipazioni della quarta puntata. stasera su Rai1, alle 21:25, torna Che Dio ci aiuti 6, nuova stagione della serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Nelle anticipazioni della quarta puntata Monica viene accusata di omicidio e sospesa dall'ospedale: potrebbe aver causato la morte di un suo paziente. Tutto il convento si stringe attorno a lei, mentre Nico e Suor Angela fanno di tutto per scoprire la verità. Penelope, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 gennaio 2021)su, alle 21:25, nuovo appuntamento con Che Dio ci6, la nuova stagione della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi: ledellasu, alle 21:25, torna Che Dio ci6, nuova stagione della serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. NelledellaMonica viene accusata di omicidio e sospesa dall'ospedale: potrebbe aver causato la morte di un suo paziente. Tutto il convento si stringe attorno a lei, mentre Nico e Suor Angela fanno di tutto per scoprire la verità. Penelope, ...

