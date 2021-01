Che Dio ci aiuti 6, stasera in tv: orario, canale, cast, trama, anticipazioni, cosa succederà nei due episodi di giovedì 21 gennaio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento con la sesta stagione di “Che Dio ci aiuti”, la serie comedy ambientata nel convento più amato e stravagante della tv. L’appuntamento con altri due episodi è per stasera, giovedì 21 gennaio, su Rai 1 a partire dalle 21.25, subito dopo i Soliti Ignoti. Che Dio ci aiuti 6, stasera in tv: anticipazioni episodi giovedì 21 gennaio 2021 Nel primo episodio, Monica viene accusata di omicidio e per questo sospesa dall’ospedale: potrebbe aver causato la morte di un suo paziente. Tutto il convento le sta vicino, mentre Nico e Suor Angela fanno di tutto per scoprire la verità. Penelope, invece, per non deludere Azzurra, organizza una messa in scena ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento con la sesta stagione di “Che Dio ci”, la serie comedy ambientata nel convento più amato e stravagante della tv. L’appuntamento con altri dueè per21, su Rai 1 a partire dalle 21.25, subito dopo i Soliti Ignoti. Che Dio ci6,in tv:212021 Nel primoo, Monica viene accusata di omicidio e per questo sospesa dall’ospedale: potrebbe aver causato la morte di un suo paziente. Tutto il convento le sta vicino, mentre Nico e Suor Angela fanno di tutto per scoprire la verità. Penelope, invece, per non deludere Azzurra, organizza una messa in scena ...

