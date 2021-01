Che Dio Ci Aiuti 6 quarta puntata: trama e anticipazioni 21 gennaio 2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) CHE DIO CI Aiuti 6 quarta puntata. Torna su Rai 1 giovedì 21 gennaio 2021 la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci Aiuti 6 quarta puntata – episodio 7 False verità. Monica viene accusata di omicidio e sospesa dall’ospedale: potrebbe aver causato la morte di un suo paziente. Tutto il convento si stringe attorno a lei, mentre Nico e Suor Angela fanno di tutto per scoprire la verità. Penelope, invece, per non deludere Azzurra, organizza una messa in scena coinvolgendo Ginevra ed Erasmo. Che Dio Ci Aiuti 6 quarta ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) CHE DIO CI. Torna su Rai 1 giovedì 21la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci– episodio 7 False verità. Monica viene accusata di omicidio e sospesa dall’ospedale: potrebbe aver causato la morte di un suo paziente. Tutto il convento si stringe attorno a lei, mentre Nico e Suor Angela fanno di tutto per scoprire la verità. Penelope, invece, per non deludere Azzurra, organizza una messa in scena coinvolgendo Ginevra ed Erasmo. Che Dio Ci...

