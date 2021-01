Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (Di giovedì 21 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata Questa sera, giovedì 21 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso della quarta puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Nella quarta puntata della fiction con Elena Sofia Ricci vedremo due episodi: False verità e Solo parole. Le anticipazioni sul primo ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Che Dio ci6: leterzaQuesta sera, giovedì 21 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Che Dio ci6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagantetv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Nellafiction con Elena Sofia Ricci vedremo due episodi: False verità e Solo parole. Lesul primo ...

