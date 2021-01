«Che Dio ci aiuti 6»: le anticipazioni della quarta puntata (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quando si perde tutto può succedere di crollare e di doversi ricostruire da zero e Monica lo sa bene: ha perso tutto e cerca di ripartire ma proprio quando sembra farcela, arriva un altro duro colpo che la mette in ginocchio. Comincia così la quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi che continua a macinare ottimi ascolti, complici le vicende sempre più avvincenti di Suor Angela e delle altre religiose del convento degli Angeli. Ecco cos'accadrà nei nuovi episodi, in onda giovedì 21 gennaio. Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni della quarta puntata Per Monica (Diana Del Bufalo) arriva un'altra mazzata inaspettata: la ragazza viene accusata di omicidio e sospesa dall'ospedale ... Leggi su panorama (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quando si perde tutto può succedere di crollare e di doversi ricostruire da zero e Monica lo sa bene: ha perso tutto e cerca di ripartire ma proprio quando sembra farcela, arriva un altro duro colpo che la mette in ginocchio. Comincia così ladi Che Dio ci6, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi che continua a macinare ottimi ascolti, complici le vicende sempre più avvincenti di Suor Angela e delle altre religiose del convento degli Angeli. Ecco cos'accadrà nei nuovi episodi, in onda giovedì 21 gennaio. Che Dio ci6, lePer Monica (Diana Del Bufalo) arriva un'altra mazzata inaspettata: la ragazza viene accusata di omicidio e sospesa dall'ospedale ...

