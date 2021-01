Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nella terza puntata, il riassunto (Di giovedì 21 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nella terza puntata, riassunto cosa è successo nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda giovedì 14 gennaio 2021 su Rai 1? nella terza puntata della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto suor Angela riuscire ad avere la certezza di essere legata al passato di Erasmo ed essere combattuta sul dire la verità o meno al ragazzo. Nel frattempo le ragazze del convento hanno aiutato Ginevra nel fare chiarezza sui suoi sentimenti. Monica invece si è convinta di essere malata ma alla fine non gli è stata trovata nessuna malattia “mortale”. “Solo” una menopausa precoce. Situazione ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Che Dio ci6:di Che Dio ci6 in onda giovedì 14 gennaio 2021 su Rai 1?della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto suor Angela riuscire ad avere la certezza di essere legata al passato di Erasmo ed essere combattuta sul dire la verità o meno al ragazzo. Nel frattempo le ragazze del convento hanno aiutato Ginevra nel fare chiarezza sui suoi sentimenti. Monica invece si è convinta di essere malata ma alla fine non gli è stata trovata nessuna malattia “mortale”. “Solo” una menopausa precoce. Situazione ...

borghi_claudio : L'empauerment femminile, il digital divaid, il iut for claimat Mio Dio che cialtrone.. #Senato - Pontifex_it : Nella vita siamo sempre in cammino. Scegliamo la via di Dio! Scopriremo che non c’è imprevisto, non c’è salita, non… - Pontifex_it : Dio vince il male del mondo facendosene carico. È anche il modo in cui noi possiamo risollevare gli altri: non giud… - Natalia54967926 : RT @artdielle: A spingere al vizio è il peccato d’avarizia! Dividi in nome di Dio - che ognuno si sazi! #LaPrincipessaGuerriera #MondoDi… - styles_lucrezia : @cherryxrora_ oddio qualcuno che lo dice dio mio -