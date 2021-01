Che Dio ci Aiuti 6: anticipazioni quinta puntata di giovedì 28 gennaio 2021 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Che Dio ci Aiuti 6 - Elena Sofia Ricci Dieci prime serate, per un totale di venti episodi, riportano su Rai 1 Suor Angela (Elena Sofia Ricci), Suor Costanza (Valeria Fabrizi), Azzurra (Francesca Chillemi) ed altri personaggi cari a loro e al pubblico di Che Dio ci Aiuti. Nuove storie che coniugheranno dramma e commedia, con linee narrative leggere, fatte di gag ed equivoci, che si alterneranno a ricordi dolorosi, errori a cui porre riparo e tanti sentimenti contrastanti. Dietro la macchina da presa Francesco Vicario, che con la Ricci aveva già condiviso I Cesaroni; a seguire tutte le anticipazioni, aggiornate episodio per episodio. 6×09 False Etichette: Arriva in convento lo zio di Penny per adottare la bambina, ma Azzurra non si fida: quell’uomo nasconde qualcosa! Suor Angela invita la novizia alla calma, anche perché sembra ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Che Dio ci6 - Elena Sofia Ricci Dieci prime serate, per un totale di venti episodi, riportano su Rai 1 Suor Angela (Elena Sofia Ricci), Suor Costanza (Valeria Fabrizi), Azzurra (Francesca Chillemi) ed altri personaggi cari a loro e al pubblico di Che Dio ci. Nuove storie che coniugheranno dramma e commedia, con linee narrative leggere, fatte di gag ed equivoci, che si alterneranno a ricordi dolorosi, errori a cui porre riparo e tanti sentimenti contrastanti. Dietro la macchina da presa Francesco Vicario, che con la Ricci aveva già condiviso I Cesaroni; a seguire tutte le, aggiornate episodio per episodio. 6×09 False Etichette: Arriva in convento lo zio di Penny per adottare la bambina, ma Azzurra non si fida: quell’uomo nasconde qualcosa! Suor Angela invita la novizia alla calma, anche perché sembra ...

