Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni quinta puntata 28 gennaio: Nico e Ginevra al bivio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni quinta puntata 28 gennaio: l’amore tra Nico e Ginevra al bivio, un nuovo arrivo sconvolge Azzurra. La quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda giovedì 28 gennaio, in prima serata su Raiuno. La fiction con Elena Sofia Ricci (Suor Angela), Valeria Fabrizi nel ruolo di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 21 gennaio 2021) Che Dio ci6,28: l’amore traal, un nuovo arrivo sconvolge Azzurra. Ladi Che Dio ci6 andrà in onda giovedì 28, in prima serata su Raiuno. La fiction con Elena Sofia Ricci (Suor Angela), Valeria Fabrizi nel ruolo di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

borghi_claudio : L'empauerment femminile, il digital divaid, il iut for claimat Mio Dio che cialtrone.. #Senato - Pontifex_it : Nella vita siamo sempre in cammino. Scegliamo la via di Dio! Scopriremo che non c’è imprevisto, non c’è salita, non… - Pontifex_it : Dio vince il male del mondo facendosene carico. È anche il modo in cui noi possiamo risollevare gli altri: non giud… - elenag52324837 : @MariaGavioli1 @LucaBizzarri Ma che c'è? Sì, dio mio, coatta. Una spilla XXL dorata per me è coatta. Poi va bene t… - unbelrumore : @pierspollon forse che dio ci aiuti, ma non sono sicura sai -