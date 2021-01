Che ci fa Lozano nella palude del calcio italiano? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lozano non ha capito niente. Continuava a rimbalzare sulle sponde di Napoli-Juventus come la biglia di un flipper, mentre tutt’attorno si muoveva una partita giocata da bradipi. Un attentato alla tranquillità di tutti, quasi insopportabile per chi stava utilizzando il primo tempo della Supercoppa Italiana per prendere sonno sul divano. Bonucci che passa a Chiellini, che passa a Bonucci, che ripassa a Chiellini e così via fino a quando il Napoli riprendeva palla per sopravvenuto torpore dell’avversario e cominciava il suo, di giro palla. Nel rallentatore agonistico che nelle interviste post-partita diventa “gara tattica”, il campo veniva trafitto da questo Sonic che non si capiva bene cosa mai volesse fare. Scatti, spunti, strappi, corse di qua e di là. Persino un colpo di testa in tuffo in anticipo screanzato sul difensore nemico. Per non parlare di un paio recuperi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021)non ha capito niente. Continuava a rimbalzare sulle sponde di Napoli-Juventus come la biglia di un flipper, mentre tutt’attorno si muoveva una partita giocata da bradipi. Un attentato alla tranquillità di tutti, quasi insopportabile per chi stava utilizzando il primo tempo della Supercoppa Italiana per prendere sonno sul divano. Bonucci che passa a Chiellini, che passa a Bonucci, che ripassa a Chiellini e così via fino a quando il Napoli riprendeva palla per sopravvenuto torpore dell’avversario e cominciava il suo, di giro palla. Nel rallentatore agonistico che nelle interviste post-partita diventa “gara tattica”, il campo veniva trafitto da questo Sonic che non si capiva bene cosa mai volesse fare. Scatti, spunti, strappi, corse di qua e di là. Persino un colpo di testa in tuffo in anticipo screanzato sul difensore nemico. Per non parlare di un paio recuperi ...

