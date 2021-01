Cesa indagato, senza di lui l’Udc si sfila dai costruttori? Tutti i no dell’ex segretario a Conte: ‘Non faremo da stampella. Stiamo nel centrodestra’ (Di giovedì 21 gennaio 2021) 10 dicembre 2020, in Senato c’è già aria di crisi di governo dopo l’intervento incendiario di Matteo Renzi contro il premier Conte (“Se ha bisogno di qualche poltrona ce ne sono tre”). Quel giorno Lorenzo Cesa partecipa per la prima volta a un vertice unitario del centrodestra, allargato per l’occasione alla galassia centrista a cui afferiscono anche Lupi e Toti su richiesta di Matteo Salvini. Da allora, il segretario nazionale dell’Udc non si perderà neanche un incontro. L’ultimo si è svolto appena ieri: è stato indetto per concordare una linea comune dopo la fiducia relativa incassata dal governo giallorosso a Palazzo Madama. In questo mese e mezzo Cesa, contrariamente a quanto sostengono quotidiani e commentatori, ha sempre tenuto il partito saldamente nel campo della coalizione a trazione leghista. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) 10 dicembre 2020, in Senato c’è già aria di crisi di governo dopo l’intervento incendiario di Matteo Renzi contro il premier(“Se ha bisogno di qualche poltrona ce ne sono tre”). Quel giorno Lorenzopartecipa per la prima volta a un vertice unitario del centrodestra, allargato per l’occasione alla galassia centrista a cui afferiscono anche Lupi e Toti su richiesta di Matteo Salvini. Da allora, ilnazionale delnon si perderà neanche un incontro. L’ultimo si è svolto appena ieri: è stato indetto per concordare una linea comune dopo la fiducia relativa incassata dal governo giallorosso a Palazzo Madama. In questo mese e mezzo, contrariamente a quanto sostengono quotidiani e commentatori, ha sempre tenuto il partito saldamente nel campo della coalizione a trazione leghista. ...

