Centenario del Pci | quel sogno partito da Livorno compie un secolo

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella giornata di oggi ricorre ildella nascita delComunista:la scissione dalsocialista a– dove si scrisse un pezzo fondamentale della storia d’Italia – continua a far discutere, e ancora oggi non siamo riusciti a comprenderla totalmente 1921: ilsocialista fissa aun congresso dal 15 al 20 gennaio: i punti da discutere sono tanti, come tante sono le correnti interne ad esso; in particolare, gli animi si dividono frali che vennero definiti riformisti eli che, invece, optavano per scelte più radicali sull’onda di quanto venne definito nella Seconda Internazionale, svoltasi ad agosto 1920. Inl’occasione vennero dettate le condizioni (21 punti, per ...