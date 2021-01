Cent’anni di Pci | in casa del livornese Otello | 88 anni e comunista da sempre “Esserlo oggi? Sì finché l’1% sarà padrone del 99% delle risorse”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La sera della vigilia del centenario dalla fondazione del PartitoItaliano per la famiglia diChelli, storico militante, classe 1933, è una ricorrenza da festeggiare assieme per la famiglia diChelli. Una fede politica che unisce marito e moglie, che si conobbero in sezione nell’immediato Dopoguerra, e i figli, che non si sono allontanati dal solco dell’ideale di famiglia. Chelli, che, racconta, ebbe un nonno anarchico, ucciso da un fascista, e un padre antifascista, deportato con la propria famiglia nelle Marche dalle milizie durante l’occupazione nazifascista, ha imparato a leggere e scrivere grazie alla formazione. Dalle assemblee di caseggiato, alle sezioni di quartiere, il sogno di una “via italiana” al comunismo che potesse ...