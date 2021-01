"C'è margine". Zaia come la Merkel, azzerato l'incapace Conte: il vaccino se lo compra da solo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Laddove non arriva il governo, ci arriva Luca Zaia. Il caso è quello delle mancate forniture dei vaccini Pfizer, con il taglio alle consegne previste che sta creando parecchi problemi nella campagna vaccinale. E il governatore del Veneto, nella consueta conferenza stampa quotidiana in cui fa il punto sull'emergenza coronavirus, ha rivelato di aver chiesto al colosso farmaceutico la vendita diretta delle dosi. E ha aggiunto di aver anche contattato altri fornitori. "Spero in un riequilibrio di questa fornitura di vaccini, poi mi auguro si torni a regime", ha premesso il Doge. Dunque non ha escluso che Pfizer possa avere un contratto di vendita diretta per i vaccini con gli operatori veneti: "C'è un margine anche in questo senso". Una mossa alla Angela Merkel, quella di Zaia. Proprio come la cancelliera ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Laddove non arriva il governo, ci arriva Luca. Il caso è quello delle mancate forniture dei vaccini Pfizer, con il taglio alle consegne previste che sta creando parecchi problemi nella campagna vaccinale. E il governatore del Veneto, nella consueta conferenza stampa quotidiana in cui fa il punto sull'emergenza coronavirus, ha rivelato di aver chiesto al colosso farmaceutico la vendita diretta delle dosi. E ha aggiunto di aver anche contattato altri fornitori. "Spero in un riequilibrio di questa fornitura di vaccini, poi mi auguro si torni a regime", ha premesso il Doge. Dunque non ha escluso che Pfizer possa avere un contratto di vendita diretta per i vaccini con gli operatori veneti: "C'è unanche in questo senso". Una mossa alla Angela, quella di. Propriola cancelliera ...

