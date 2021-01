C’è anche lei al GF Vip | il pubblico non ha mai visto la ‘signora misteriosa’ ma i concorrenti sì Chi è

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 21 gennaio 2021) È davvero poco noto, perché la percezione in merito dovrebbe essere constatata dall’interno, quanto realmente idel Grande Fratello, prima, e del Grande Fratello Vip, ora, siano posti sotto il tiraggio dello stress. Di sicuro, in alcune plateali situazioni, gli effetti sono stati fatti trasparire dalle telecamere, ma quali sono i meccanismi dietro alla gestione? Un nome viene in soccorso: Piera Fiorillo. Forse non tutti sanno che ad occuparsi quotidianamente dei gieffini non sono soltanto le belle parole spese tra loro reciprocamente, ma la reale presenza di una stimata professionista, che svolge colloqui e che stabilisce dei rapporti di fiducia. Recentemente è emerso come alcuni dei super vip del GF si siano rivolti proprio alla psicologa del programma. Che, per l’appunto, è Piera Fiorillo. Nell’era dei social una notizia del genere non ha ...