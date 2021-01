C’è acqua su Marte? L’Antartide ci dà la risposta (e la scoperta è anche italiana) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen – Una scoperta affascinante che crea un collegamento tra Marte e L’Antartide, ovvero il nostro pianeta, e getta nuova luce sulla presenza di acqua sul Pianeta rosso. E la scoperta “parla” anche un po’ italiano. Marte, il Rover Opportunity e l’acqua Una ricerca, condotta da un team internazionale con ricercatori italiani, statunitensi e di Hong Kong, guidata dal gruppo di Glaciologia dell’Università di Milano-Bicocca ha reso possibile identificare per la prima volta la formazione del minerale di jarosite (solfato idrato di ferro e potassio) a grandi profondità nei ghiacciai Antartici. Sedimenti ricchi di jarosite sono stati individuati sulla superficie di Marte dal robot Rover Opportunity della Nasa. Tale materiale è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen – Unaaffascinante che crea un collegamento tra, ovvero il nostro pianeta, e getta nuova luce sulla presenza disul Pianeta rosso. E la“parla”un po’ italiano., il Rover Opportunity e l’Una ricerca, condotta da un team internazionale con ricercatori italiani, statunitensi e di Hong Kong, guidata dal gruppo di Glaciologia dell’Università di Milano-Bicocca ha reso possibile identificare per la prima volta la formazione del minerale di jarosite (solfato idrato di ferro e potassio) a grandi profondità nei ghiacciai Antartici. Sedimenti ricchi di jarosite sono stati individuati sulla superficie didal robot Rover Opportunity della Nasa. Tale materiale è ...

chiacchierespa1 : Ma Tommy voleva farsi una vasca e non c’era acqua e ora se la fa Carlotta???? ?? #tzvip - JabbahJibbah : Ah ma quindi l'acqua per fare la vasca c'è... #tzvip - georgia54739818 : RT @boker_or: C'è un midrash che spiega la responsabilità: gli effetti di ogni azione ricadono su tutti. «A bordo della nave un uomo faceva… - Ladyoscar721 : RT @FantiClaudia: La tua bellezza e semplicità trapela da una semplice foto ma c'è molto di più dietro questa immagine...ci sei tu che per… - _____harriet : @sonia60170823 A dayane in cucina, voleva farsi un bagno ma non c'è l'acqua e sta aspettando che sistemino. Poi lei… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è acqua Clima, a Venezia escalation paurosa di acqua alta Affaritaliani.it