Catania | ufficiale arrivo di Giosa

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Calciocomunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Monopoli 1966 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio, nato a Potenza il 21 agosto 1983. Il difensore, che nella stagione in corso ha sommato 11 presenze in biancoverde, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2022.Cresciuto nel settore giovanile della Reggina e vissuti gli esordi in ambito professionistico in C con il Cittadella e in B con il Modena, l’atleta lucano ha indossato a più riprese la maglia della squadra calabrese, debuttando in A e contribuendo alla conquista di due salvezze consecutive nella massima serie. Tra i cadetti ha sommato esperienze anche con il Messina, con il Vicenza e con il Como, società con la quale ha conquistato nel 2015 la seconda delle due promozioni dalla C alla B ottenute fin qui nell’arco della ...