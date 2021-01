Catania, Tacopina: “Io al Palermo? Ecco la verità. No alla Juventus per Pecorino, punto alla Serie A” (Di giovedì 21 gennaio 2021) "I record fanno piacere. Penso a questa nuova sfida, ho voglia di far bene".Parola di Joe Tacopina. Lo scorso 16 gennaio, il noto avvocato italo-americano e Sigi, società proprietaria del Calcio Catania, hanno siglato il contratto preliminare per l'acquisizione del 100% delle quote azionarie del club rossazzurro. Un accordo che darà luogo al conseguente closing una volta soddisfatta la condizione di intervenuta definizione dell'esposizione debitoria nei riguardi dei creditori istituzionali del club. Intervistato ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb', l'ex patron del Venezia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Catania ha grandi potenzialità. Il team, il progetto, la città, i tifosi: c’è tutto per fare bene. È una grande opportunità. Ho visto passione, in Sicilia è nata mia madre. E poi c’è Torre del Grifo, casa nostra, un gioiello che ... Leggi su mediagol (Di giovedì 21 gennaio 2021) "I record fanno piacere. Penso a questa nuova sfida, ho voglia di far bene".Parola di Joe. Lo scorso 16 gennaio, il noto avvocato italo-americano e Sigi, società proprietaria del Calcio, hanno siglato il contratto preliminare per l'acquisizione del 100% delle quote azionarie del club rossazzurro. Un accordo che darà luogo al conseguente closing una volta soddisfatta la condizione di intervenuta definizione dell'esposizione debitoria nei riguardi dei creditori istituzionali del club. Intervistato ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb', l'ex patron del Venezia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."ha grandi potenzialità. Il team, il progetto, la città, i tifosi: c’è tutto per fare bene. È una grande opportunità. Ho visto passione, in Sicilia è nata mia madre. E poi c’è Torre del Grifo, casa nostra, un gioiello che ...

