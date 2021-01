Caso Martina Rossi, la Cassazione annulla l’assoluzione degli imputati e ordina un nuovo appello (Di giovedì 21 gennaio 2021) nuovo processo d’appello per il Caso di Martina Rossi, la 20enne genovese, morta il 3 nel 2011 a Palma di Maiorca. La Cassazione ha accolto la richiesta del sostituto procuratore generale, Domenico Seccia, che con una requisitoria scritta aveva già sollecitato l’annullamento della sentenza d’appello di assoluzione e un nuovo processo, per i due giovani aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Secondo il procuratore nel giudizio di secondo grado ci sarebbero stati “indizi non valutati”, che la “motivazione” è “contraddittoria” e che la “valutazione” è “frazionata e priva di logica degli indizi” con una “travisazione di circostanze decisive”. Senza dimenticare che per i due imputati è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021)processo d’per ildi, la 20enne genovese, morta il 3 nel 2011 a Palma di Maiorca. Laha accolto la richiesta del sostituto procuratore generale, Domenico Seccia, che con una requisitoria scritta aveva già sollecitato l’mento della sentenza d’di assoluzione e unprocesso, per i due giovani aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Secondo il procuratore nel giudizio di secondo grado ci sarebbero stati “indizi non valutati”, che la “motivazione” è “contraddittoria” e che la “valutazione” è “frazionata e priva di logicaindizi” con una “travisazione di circostanze decisive”. Senza dimenticare che per i dueè stata ...

