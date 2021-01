Casini avverte Conte | «Con la politica del pallottoliere fai un regalo alla Meloni e a Salvini»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Memo (non richiesto) per: per istruzioni su “costruttori” citofonare a Pierferdinando. Già, non basta dirsi di centro per fregiarsi del titolo di democristiano. Non lo sono neanche tanti dc che credono d’esserlo. Chi sono? Tutti quelli che confondono lo stare al centro con lo stare in mezzo. Il premier rientra in quest’ultima categoria. Gliel’ha rinfacciato anche Renzi l’altro ieri al Senato: «Presidente, lei confonde lacon l’arte di restare al governo». Infatti, per blindarsi a Palazzo Chigi ha ingoiato tutto quel che c’era da ingoiare. E anche il suo contrario. Per legittima ambizione personale. Solo quel campione di doppiopesismo come Marco Travaglio fa finta di credere che l’odierno mercato delle vacche sia una distinta ed esclusiva boutique.auspica il chiarimento tra premier e ...