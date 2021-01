Carolyn Smith e la lotta al tumore, dopo giorni la coreografa rompe il silenzio: come sta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ancora problemi di salute per Carolyn Smith, che con grande coraggio continua a portare avanti la sua battaglia contro il cancro. La presidentessa di giuria di “Ballando con le stelle” non ha mai nascosto al pubblico la sua malattia, confidando sui social le cure e terapie, i momenti di sconforto, le sensazioni provate, persino le fasi più difficili. leggi anche l’articolo —> Milly Carlucci quanto guadagna? Il cachet della conduttrice di “Ballando con le stelle” Carolyn Smith tumore, cattive notizie: «Non è finita purtroppo» Anche stavolta Carolyn Smith ha scelto di usare Instagram per dare ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. Il noto personaggio tv, che ha trovato in Ballando con le Stelle una magnifica seconda famiglia, si è sottoposta ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ancora problemi di salute per, che con grande coraggio continua a portare avanti la sua battaglia contro il cancro. La presidentessa di giuria di “Ballando con le stelle” non ha mai nascosto al pubblico la sua malattia, confidando sui social le cure e terapie, i momenti di sconforto, le sensazioni provate, persino le fasi più difficili. leggi anche l’articolo —> Milly Carlucci quanto guadagna? Il cachet della conduttrice di “Ballando con le stelle”, cattive notizie: «Non è finita purtroppo» Anche stavoltaha scelto di usare Instagram per dare ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. Il noto personaggio tv, che ha trovato in Ballando con le Stelle una magnifica seconda famiglia, si è sottoposta ...

