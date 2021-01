Carolyn Smith, dopo l’esito dell’ultima tac rivela “Sono rimasta in silenzio perché ero troppo giù ma ora vi dico che … (Di giovedì 21 gennaio 2021) Carolyn Smith è una roccia e lo ha dimostrato in questa sua terribile lotta contro il cancro o come lo ha sempre chiamato lei “l’intruso”. Carolyn che è seguitissima sui social e che riesce ad infondere tanta sicurezza e forza di volontà in cui la segue e che vive la stessa sua battaglia, aveva annunciato qualche giorno fa che si sarebbe sottoposta ad una tac e ad una pec per vedere come era la situazione e aveva anche aggiunto che aveva tanta paura ma che era anche fiduciosa. Poi, dopo la data fatidica, per qualche giorno è sparita dai social e non ha fatto sapere più nulla dell’esito delle ultime indagini. Solo ieri è tornata sui social e ha spiegato come erano andate la tac e la pec e perchè per qualche giorno non aveva scritto più nulla. Carolyn Smith ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 21 gennaio 2021)è una roccia e lo ha dimostrato in questa sua terribile lotta contro il cancro o come lo ha sempre chiamato lei “l’intruso”.che è seguitissima sui social e che riesce ad infondere tanta sicurezza e forza di volontà in cui la segue e che vive la stessa sua battaglia, aveva annunciato qualche giorno fa che si sarebbe sottoposta ad una tac e ad una pec per vedere come era la situazione e aveva anche aggiunto che aveva tanta paura ma che era anche fiduciosa. Poi,la data fatidica, per qualche giorno è sparita dai social e non ha fatto sapere più nulla deldelle ultime indagini. Solo ieri è tornata sui social e ha spiegato come erano andate la tac e la pec e perchè per qualche giorno non aveva scritto più nulla....

