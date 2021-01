Caro Corriere della Sera, anche Gesù Cristo probabilmente non era ‘bianco’ (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le opinioni pubbliche sono tutte legittime, ma essendo di pubblico dominio possono essere analizzate e anche criticata. Ed è il caso dell’articolo comparso nella giornata di ieri – mercoledì 20 gennaio – sull’edizione online de Il Corriere della Sera. A scriverlo è Renato Franco che ha dedicato un suo approfondimento-riflessione sulla nuova serie Netflix su Lupin, mitico personaggio nato da un fumetto, prima di diventare un cartone animato. E ad interpretare uno dei ladri più famosi del piccolo schermo sarà il noto attore Omar Sy. E, per questo, si parla del Lupin Nero. LEGGI anche > La Gazzetta del Mezzogiorno definisce Gianna “il travestito conosciuto in città” Questo scrive Renato Franco nel suo articolo su Il Corriere della Sera. Così dal ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le opinioni pubbliche sono tutte legittime, ma essendo di pubblico dominio possono essere analizzate ecriticata. Ed è il caso dell’articolo comparso nella giornata di ieri – mercoledì 20 gennaio – sull’edizione online de Il. A scriverlo è Renato Franco che ha dedicato un suo approfondimento-riflessione sulla nuova serie Netflix su Lupin, mitico personaggio nato da un fumetto, prima di diventare un cartone animato. E ad interpretare uno dei ladri più famosi del piccolo schermo sarà il noto attore Omar Sy. E, per questo, si parla del Lupin Nero. LEGGI> La Gazzetta del Mezzogiorno definisce Gianna “il travestito conosciuto in città” Questo scrive Renato Franco nel suo articolo su Il. Così dal ...

NicolaPorro : Un lettore del Corriere della Sera ha annullato l’abbonamento appena saputo dell’arrivo di #Saviano in via Solferin… - me_disappointed : caro @Corriere... per l'articolo di #lupin che ha fatto scaturire le ire del mondo del web... solo na cosa io ho da… - salvovent : Il colore della pelle della Regina si basa su teorie storiche ancora al vaglio di storici dell'arte. Basterebbe app… - C_Graziana : Quando fate finta di aver visto le cose che commentate si vede. Non ne avete presa una neanche per sbaglio. Che bru… - pensiero_lat : Caro corriere, non vivo attaccato al citofono, aspetta almeno 1 minuto prima di scappare via per favore. -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Corriere Napoli, libri spariti dalla Biblioteca dei Girolamini: assolto Dell’Utri «Ho sofferto più della detenzione» Corriere della Sera Vaccinazioni, passi falsi sul Pil e troppi dubbi quando servono efficienza e fiducia

L’uscita infelice sul Pil di Letizia Moratti è stata un brutto passo falso per l’ex sindaco di Milano. Reduci dal flop dei vaccini antinfluenzali ci aspettiamo una migliore organizzazione ...

Miozzo: «Sul ritorno in classe troppi calcoli politici, deve decidere lo Stato

La lettera al del coordinatore del Comitato tecnico scientifico: «Dalle Regioni spesso scelte improbabili, non si capisce la ragione di questa autonomia differenziata» ...

L’uscita infelice sul Pil di Letizia Moratti è stata un brutto passo falso per l’ex sindaco di Milano. Reduci dal flop dei vaccini antinfluenzali ci aspettiamo una migliore organizzazione ...La lettera al del coordinatore del Comitato tecnico scientifico: «Dalle Regioni spesso scelte improbabili, non si capisce la ragione di questa autonomia differenziata» ...