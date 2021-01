Carlotta Dell'Isola, sfogo sul fidanzato Nello/ "Per i litigi, mi schifavano tutti" (Di giovedì 21 gennaio 2021) Carlotta Dell'Isola si sfoga sul fidanzato Nello al Grande Fratello Vip: "I nostri litigi diventano discussioni di famiglia. Mi schifavano tutti". Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 21 gennaio 2021)si sfoga sulal Grande Fratello Vip: "I nostridiventano discussioni di famiglia. Mi".

trash_italiano : Alfonso ha detto che stasera scopriremo chi sarà la primA finalistA. CARLOTTA DELL’ISOLA È IL TUO MOMENTO #GFVIP - Lmr17711551 : RT @streamof_con: Raga amo la partesipanti che oggi si è legata al dito il fatto che Zenga non sia andato a ballare da lei e adesso gli ha… - streamof_con : Raga amo la partesipanti che oggi si è legata al dito il fatto che Zenga non sia andato a ballare da lei e adesso g… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Nello Sorrentino svela perché Carlotta Dell’Isola nella Casa è meno fumantina che a ‘Temptation Island’ - Anastas11877301 : RT @amikim611: Carlotta che avvisa tutti dell'arrivo di un comunicato e che devono essere tutti vestiti. Loro: Urlano per il biliardino, i… -