Carlo Calenda in campo con +Europa: «Una nuova lista liberal democratica per le prossime elezioni» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Carlo Calenda ha annunciato che alle prossime elezioni ci sarà una lista liberal democratica e riformista composta da Azione, +Europa e movimenti e personalità della società civile. «Questa lista si colloca già oggi tra il 5,5% e il 7%, e crescerà ancora divenendo decisiva per la costituzione di ogni governo», afferma Calenda. Per il leader di Azione «l'iniziativa è l'unica barriera che potrà impedire la formazione di un Governo anti europeo e determinare la nascita di uno riformista. Ci vorrebbe più coraggio da parte di chi nel Partito Democratico o in Forza Italia non condivide la sottomissione ai populisti». January 21, 2021 Ieri, l'ex ministro allo Sviluppo economico ha anche annunciato che sosterrà ...

