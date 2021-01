Captain America | Civil War | Tom Holland | Dopo le riprese ero convinto che mi avrebbero licenziato

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tomha confessato che,lediWar, sua prima apparizione nell'MCU, la Marvel lo avrebbelediWar, l'interprete di Spider-Man Tomerache sarebbe statodai Marvel Studios. L'attore inglese lo ha confessato in una recente intervista per la serie Actors on Actors di Variety. "Nel periodo compreso tra la lavorazione diWar e quella di Spider-Man: Homecoming, eroche sarei stato. Non so perché" ha svelato Tom. L'attore ha ...