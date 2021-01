(Di venerdì 22 gennaio 2021) Finirà con un processo la vicenda delnel più grande cantiere d’Europa, quello cioèdel terremoto del 2016 in Centro Italia. Con le accuse di intermediazione illecita, sfruttamento e omissione di soccorso, il tribunale di Macerata ha rinviato a giudizio Gheorghe Carp, titolare di un impresa individuale, e Vincenzo Romano, rappresentanteditta Europa Srl, che ha subappaltato dal consorzio Arcale alcuni lavori di costruzione di aree Sae (le casette provvisorie che ormai da quattro anni accolgono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

martinamon14 : @TeresaBellanova ??????? E pensare che stavi quasi eliminando il caporalato (in generale) per poi soccombere sotto al… - cocchi2a : RT @gdominici1968: @VittorioXlater @Gio2020Gio @cocchi2a @TeresaBellanova @RenatoSouvarine @QuintilioC @fiordisale @Andyesti @P_Rava @Omant… - gdominici1968 : @VittorioXlater @Gio2020Gio @cocchi2a @TeresaBellanova @RenatoSouvarine @QuintilioC @fiordisale @Andyesti @P_Rava… - VittorioXlater : @Gio2020Gio @cocchi2a @TeresaBellanova @RenatoSouvarine @QuintilioC @fiordisale @Andyesti @P_Rava @Omantini… - VittorioXlater : @Gio2020Gio @cocchi2a @TeresaBellanova @RenatoSouvarine @QuintilioC @fiordisale @Andyesti @P_Rava @Omantini… -

Ultime Notizie dalla rete : Caporalato per

il Resto del Carlino

Caporalato per due ditte della ricostruzione. In provincia di Macerata dopo una denuncia della Cgil sulle condizioni di lavoro ...La Cgil e la Fillea sono state ammesse come parti civili nel processo che, a giugno, vedrà imputati due imprenditori ...