Can Yaman: cerca casa a Milano, per essere più vicino a Diletta Leotta? – FOTO

Can Yaman è l'attore turco più famoso e conosciuto in Italia. Questa sera, giovedì 21 gennaio, l'attore è protagonista della prima serata di Canale Cinque con ben tre episodi di Daydreamer – Le ali del sogno. Can Yaman nelle ultime settimane è stato al centro dei gossip per una presunta storia d'amore con la conduttrice italiana Diletta Leotta. Sembrerebbe che tra il bell'attore turco e la bella presentatrice sportiva abbiano iniziato una conoscenza attraverso i social. Successivamente i due si sarebbero incontrati ed avrebbero iniziato la frequentazione. La notizia di una storia tra i due pare sia stata confermata anche da una cameriera dell' hotel in cui Can Yaman ha alloggiato. Quest'ultima avrebbe dichiarato di aver visto baci appassionati.

Daydreamer anticipazioni 28 gennaio: Sanem fa una sorpresa a Can

Quando tutto è ormai perduto e l'amore ormai appare come un lontano ricordo, le cose cambiano per Can e Sanem. Huma è sempre pronta a rovinare la loro felicità.

